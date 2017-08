Sessões de cinema exibem documentário para alunos da rede estadual

Data de publicação: 22 de agosto de 2017 - 17:49

Cerca de 3 mil alunos da rede estadual de Goiânia e Aparecida de Goiânia estão tendo sessões especiais de cinema essa semana, com o documentário Nunca me Sonharam. As sessões são uma iniciativa da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), que convidou alunos para assistirem gratuitamente o documentário que traça um amplo panorama do Ensino Médio no Brasil.

Cada sessão recebe cerca de 300 alunos. A primeira foi realizada nessa segunda-feira, dia 21, no Cine Lumière do Shopping Portal Sul. Nessa terça e quarta-feira, dias 22 e 23, o cinema faz mais duas sessões para estudantes. As sessões de Goiânia vão desta terça até quinta-feira, nos Cine Lumière dos shoppings Araguaia, Banana e Portal Norte. A expectativa é receber cerca de 3 mil alunos no total.

Segundo Marcelo Jerônimo, superintendente de Inteligência Pedagógica da Seduce, o objetivo é sensibilizar o público com a mensagem de que a educação pode transformar histórias e gerar possibilidades na vida de todos.

No filme, podem ser vistas imagens do Colégio Lyceu, de Goiânia, com depoimentos de estudantes e professores. O filme é uma iniciativa do Instituto Unibanco, produzido em parceria com a Maria Farinha Filmes (“Muito Além do Peso”, “O Começo da Vida”, entre outros) e dirigido por Cacau Rhoden. O longa-metragem tem duração de 1h20min e contou com a participação de estudantes de Ensino Médio, diretores e professores de escolas públicas de Goiás e de mais nove estados brasileiros.

Na sexta-feira, dia 25, a Seduce promove uma sessão do filme com a presença da secretária de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), Raquel Teixeira, o presidente e superintendente do Instituto Unibanco, Pedro Moreira Salles e Ricardo Henriques, além de reunir superintendentes de Educação e Cultura da Seduce, coordenadores regionais de educação e representantes do Conselho Estadual de Educação.

As sessões de Nunca me sonharam

Sessões para alunos – de 21 a 24 de agosto, às 9 horas, no Cine Lumière dos shoppings Araguaia, Portal Sul, Portal Norte e Banana

Sessão para convidados - 25 de agosto (sexta-feira). Cine Lumière – Shopping Bouganville - Rua 9, 1855 – St. Marista, Goiânia/GO