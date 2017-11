Sexta-feira de muitas nuvens e possibilidades de chuvas a qualquer hora do dia

Data de publicação: 9 de novembro de 2017 - 18:10

As condições climáticas para Goiás nesta sexta-feira, dia 10, são de muitas nuvens e possibilidades de chuvas a qualquer hora do dia em todas as regiões do Estado.

De acordo com o Núcleo de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás, os acumulados de chuvas podem ser significativos, principalmente na região Norte, cuja temperatura mínima deverá ser de 22ºC e a máxima de 29ºC. Nessa região a umidade relativa do ar varia entre 71% e 99%.

No Sul, a mínima prevista é de 26ºC e a máxima de 31ºC, a umidade do ar fica entre 63% e 91%. Na região Central, mínima de 21ºC e máxima de 26ºC, com umidade relativa do ar alternando entre 78% e 99%. No Leste goiano a mínima fica em torno de 21ºC e a máxima de 25ºC, a umidade do ar varia entre 61% e 99%.

Em Goiânia, mínima de 20ºC, máxima de 29ºC, e umidade relativa do ar oscilando entre 78% e 97%.