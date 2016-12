Show de Natal movimenta o centro de Goiânia

Data de publicação: 23 de dezembro de 2016 - 14:12

A alegria e o encanto do clima de Natal movimentam a Praça Cívica, no centro de Goiânia, atraindo milhares de adultos e crianças até dia 25, domingo. O projeto Show de Natal, da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), atrai um grande público todas as noites, principalmente famílias. As atrações artísticas e culturais são das 18 às 23 horas, realizadas desde o último dia 5, quando foi aberto oficialmente com um espetáculo pirotécnico, a presença do Papai Noel e bênção do arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz.

A festa inaugural também teve apresentação de cantata do Coral Infantil do Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter na marquise do Palácio das Esmeraldas. Cerca de 100 crianças de 9 a 13 anos participaram do musical, com interpretação de cânticos natalinos como Noite Feliz, Adeste Fideles e White Christmas, entre outros. O coral voltou a se apresentar na Praça Cívica nos dias 9 e 16, acompanhado pela Orquestra de Câmara do Gustav Ritter, sob a regência do maestro Dário Santos.

Presépio

O ponto de destaque na decoração da praça é novamente a Aldeia do Papai Noel, com 1.600 metros quadrados de área. Essa grande tenda abriga uma novidade: o presépio em forma de gruta, de 25 metros quadrados, com água corrente, peixes, vegetação natural e um cenário imitando pedras. Conta com 15 peças de 1,10 metro cada uma, representando os personagens bíblicos do nascimento do menino Jesus.

A Aldeia tem também uma praça de alimentação, palco para pequenos shows e casinha do Papai Noel. Quinze lustres feitos de micro lâmpadas dão um bonito efeito visual no ambiente, que tem ainda árvores de Natal e várias figuras de Papai Noel. As árvores da Praça Cívica receberam iluminação para compor a cena festiva da praça para o Natal de 2016. As crianças que visitarem o projeto da OVG podem se divertir em um parquinho infantil inteiramente gratuito.

Programação do Show de Natal

23 de dezembro – sexta-feira

19h30 – Banda Supernova: Indie Rock

20h30 – Bruno Moreno: Pop Rock

24 de dezembro – sábado

20h30 – Igor Leonardo: Pop Sertanejo

25 de dezembro – domingo

20h30 – Igor Leonardo: Pop Sertanejo

Mais informações: (62) 3201-9482 / 3201-9415