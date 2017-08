Sine Goiás disponibiliza 12 vagas para serralheiro nesta sexta-feira

Data de publicação: 25 de agosto de 2017 - 8:28

A Secretaria Cidadã informa vagas de emprego do Sistema Nacional de Emprego (Sine-GO) para esta sexta-feira, dia 25. Para se candidatar, os interessados devem comparecer aos postos de atendimento do Sine munidos de carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado. As principais vagas são:

Cozinheiro industrial: uma vaga

Motorista de Kombi: quatro vagas

Operador de máquinas fixas em geral: uma vaga

Serralheiro para fabricação de portões: 12 vagas

Atendente de lojas exclusivo para pessoa com deficiência: uma vaga

Operador e caixa exclusivo para pessoa com deficiência: duas vagas