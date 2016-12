Sine tem 10 vagas de emprego nesta quinta-feira

Data de publicação: 22 de dezembro de 2016 - 9:09

Nesta quinta-feira, dia 22, o Sine estadual disponibiliza vagas de emprego em diversas áreas. Os interessados devem comparecer aos locais de atendimento do Sine em Goiânia e Região Metropolitana, instalados nas Unidades Vapt Vupt ou em outros postos, munidos da carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço.

Confira:

Auxiliar de limpeza(exclusivo p/ pessoa c/ deficiência) – uma vaga

Recepcionista de hotel – uma vaga

Operador de Tráfego(exclusivo p/ pessoa c/ deficiência) – uma vaga

Analista de laboratório de controle de qualidade – uma vaga

Serralheiro montador – cinco vagas

Supervisor comercial (exclusivo p/ pessoa c/ deficiência) – uma vaga