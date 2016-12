Sine tem vagas exclusivas para pessoas com deficiência

O Sine estadual disponibiliza vagas de emprego em diversas áreas nesta terça-feira, dia 27. Os interessados devem comparecer nos locais de atendimento do Sine em Goiânia e Região Metropolitana, instalados nas unidades Vapt Vupt ou em outros postos, munidos da carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço.

Empacotador a mão (exclusivo para pessoa com deficiência) – uma vaga

Motofretista – uma vaga

Ajudante de carga e descarga (exclusivo para pessoa com deficiência) – uma vaga

Analista de laboratório de controle de qualidade – uma vaga

Serralheiro montador – cinco vagas

Supervisor comercial (exclusivo para pessoa com deficiência) – uma vaga