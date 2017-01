Sinfônica Jovem encerra turnê na China

Data de publicação: 6 de janeiro de 2017 - 18:33

O último concerto da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás em sua turnê pela China foi nesta quinta-feira, dia 5, na ilha de Shengsi, próxima a Shangai. Como aconteceu em todos os concertos da turnê, a plateia mais uma vez demonstrou receptividade especialmente ao final do concerto, quando os músicos foram procurados para fotos e autógrafos.

Foram realizados oito concertos pela Sinfônica Jovem em terras chinesas, todos regidos pelos maestros Eliseu Ferreira e Gottfried Engels (Alemanha), convidado especial da Orquestra para essas apresentações. A turnê teve o apoio do Governo de Goiás, que custeou as passagens para o grupo. A Orquestra é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento (SED) por meio do Itego em Artes Basileu França.

Avaliando o resultado da turnê, o maestro Eliseu Ferreira, regente titular da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, afirmou: “Foi uma experiência muito enriquecedora para todos, tanto no aspecto profissional quanto cultural. É um legado muito positivo”. O maestro destacou também a abertura de portas que a turnê promoveu: “Além de sermos convidados para retornar, os contatos que estabelecemos com os chineses abrem espaço e possibilidades para que outras orquestras brasileiras venham aqui também. Também foi importante a exposição da cultura brasileira, o nome de Goiás. A imagem que fica do Brasil aqui, segundo os próprios chineses, é uma imagem muito positiva”, concluiu Eliseu Ferreira.

Lv Longhua, um dos produtores chineses da turnê e que atua há cerca de 25 anos promovendo concertos na região, confirmou o convite para que a Sinfônica Jovem de Goiás retorne ao País. “Vocês trouxeram a música brasileira para a China e abriram portas. Estão convidados a voltar”, disse. Segundo ele a plateia ficou muito impressionada com os concertos.

Mais informações: (62) 3201-4044