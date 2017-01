Sistema de abastecimento de água de Nova Veneza ganha reforço

Data de publicação: 17 de janeiro de 2017 - 16:57

Dentro do trabalho permanente de aperfeiçoamento de seus sistemas, a Saneago concluiu, na última semana, a interligação e urbanização do poço tubular profundo em Nova Veneza, município situado a 29km de Goiânia.

A obra representa um reforço no fornecimento de água no município, oferecendo tranquilidade, inclusive, no período de estiagem, para a população.