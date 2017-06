Sistema de Esgotamento Sanitário será inaugurado nesta quinta-feira em Águas Lindas

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 18:20

O Consórcio Águas Lindas, formado pela Saneamento de Goiás S.A. (Saneago) e pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), vai inaugurar nesta quinta-feira, dia 22, o Sistema de Esgotamento Sanitário do município, composto por Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), quatro estações elevatórias, redes coletoras de esgoto, interceptores e linhas de recalque.

A inauguração será pelos governadores de Goiás, Marconi Perillo, e do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, bem como dos presidentes da Saneago, Jalles Fontoura, e da Caesb, Maurício Luduvice. A obra é resultado de um investimento de aproximadamente R$ 36 milhões, do governo federal, por meio da Caixa Econômica Federal (FGTS/PAC).

Com equipamentos automatizados de última geração, a ETE Águas Lindas terá capacidade para atender cerca de 135 mil habitantes, na primeira etapa em execução. O nível de tratamento terciário do complexo prevê remoção de 94% de matéria orgânica e 99,9% de patógenos, com vazão de 305 l/s, que poderá chegar a 600 l/s. A partir da implantação total do sistema, 270 mil habitantes serão beneficiados.

O local definido para a implantação da ETE fica entre as cabeceiras dos córregos Paulista e Bocaína, afluentes da Bacia do Rio Verde. A área, que possui aproximadamente 25 hectares, está a cerca de três quilômetros do perímetro urbano, às margens da pista pavimentada que liga Águas Lindas de Goiás a Brazlândia.

Serviço

Data: 22/06/2017 (quinta-feira)

Horário: 9 horas

Local: Estação de Tratamento de Esgoto de Águas Lindas (Rua 3, Qd. 1, Lt. 1, Jardim do Entorno 2, Águas Lindas)

