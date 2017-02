Sobre Todas as Coisas discute os direitos do paciente

Data de publicação: 10 de fevereiro de 2017 - 9:42

Saúde é um direito que todo cidadão tem garantido por lei. Mas é cada vez mais crescente o número de reclamações de pacientes que além do sofrimento da dor física ainda enfrentam uma peregrinação em busca de atendimento. Muitos tem de recorrer à justiça para conseguir o medicamento essencial para o tratamento, uma cirurgia ou até mesmo um exame cujo resultado poderia amenizar o sofrimento. E no caso de tratamentos mais caros chovem ações na justiça contra os planos de saúde, que negam a cobertura no momento em que o segurado mais precisa. Recentemente o Procon-Goiás flagrou hospitais de Goiânia e Aparecida cobrando taxa extra do uso de ar condicionado, frigobar e televisão durante a internação.

A quem recorrer quando o paciente se sentir lesado? A doença não espera. O que fazer para agilizar a liberação da cirurgia de urgência? Pacientes com doença em estágio avançado tem prioridade no atendimento? Porque no Brasil grande parte dos casos envolvendo a saúde vão parar nos tribunais?

Essas e outras questões serão debatidas no Programa Sobre Todas as Coisas, ao vivo, a partir das 20 horas, na segunda feira, dia 13, na TV Brasil Central, sob o comando das jornalistas Susete Amâncio e Carla Lacerda. O Sobre Todas As Coisas é um programa produzido e veiculado pela TBC/Cultura – unidade da Agência Brasil Central do governo estadual.

Mais informações: (62) 3201-7603