Sobre todas as Coisas fala sobre o perdão

Data de publicação: 28 de agosto de 2017 - 17:11

O mês de agosto , além da campanha dourada da amamentação é dedicado também a outra data bem humanística. Na semana que vem, dia 31 é o Dia Nacional do Perdão. A data foi criada recentemente no Brasil e a autora da lei é a deputada federal de São Paulo, Keiko Ota. Foi no dia 31 de agosto de 1997, que o filho dela, Ives Ota, de apenas oito anos, foi sequestrado e assassinado brutalmente por dois funcionários da empresa da família. Os pais do garoto dizem que perdoaram os assassinos, que foram condenados pela justiça a 43 anos de prisão.

E aproveitando essa data, o Programa Sobre Todas as Coisas vai levar o tema para o estúdio na próxima segunda feira, 28, ao vivo das 19 às 20 h, no canal TV Cultura/TBC. São convidados para debater o tema, a vereadora Doutora Cristina, o filósofo Will Goya e a psicanalista e psicóloga clínica, Izabella Castro.

Perdão

“Perdão foi feito pra gente pedir”, já diz o samba de Ataulfo Alves. Mas e você? Se lembra da última vez que pediu perdão ou perdoou alguém? Não? Então está na hora de tirar esse peso da consciência e seguir em frente sem mágoas.

Às vezes, perdoar não é um ato fácil. Vários estudos mundo afora, apontam os benefícios do ato de perdoar. Um deles mostra que pessoas com mais facilidade para perdoar a se mesma e aos outros estão mais protegidas dos males do estresse. Outro estudo mostrou que quando uma pessoa perdoa a outra, apresenta redução da pressão arterial. O livro “Perdão, da escritora brasileira, Heloisa Capelas, também mostra os benefícios do perdão para a saúde emocional.

Enfim, os pesquisadores acreditam que as pessoas mais tolerantes têm mais habilidades para lidar com as diversidades da vida.