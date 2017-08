Sexta-feira de sol e baixa umidade em Goiás 30%

Data de publicação: 24 de agosto de 2017 - 18:08

O sol predomina em todo o Estado nesta sexta-feira, dia 24, provocado por um sistema de alta pressão que interfere no tempo em Goiás. As temperaturas permanecem com grande amplitude diária e a umidade passa a ter valores mínimos abaixo dos 30%, o que deixa em estado de atenção para a saúde humana.

Em Goiânia, as temperaturas devem ficar entre 16ºC e 32ºC.