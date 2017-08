Sorteio de endereços do Residencial Nelson Mandela acontece neste sábado no Goiânia Arena

Data de publicação: 25 de agosto de 2017 - 13:00

A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Agência Goiana de Habitação (Agehab), realiza neste sábado, dia 26, o sorteio de endereços para 1.222 beneficiários do Residencial Nelson Mandela com os cadastrados aprovados. O sorteio será efetuado pela Caixa, às 9 horas, no Ginásio Goiânia Arena, no Jardim Goiás. A Agehab está convocando por carta esses beneficiários para o sorteio. Eles devem comparecer ao Ginásio Goiânia Arena com a carta convocatória e documentos pessoais do titular ou cônjuge (CPF, carteira de Identidade, de Trabalho ou habitação).

O presidente da Agehab, Luiz Stival, salienta que o Governo de Goiás tem feito acompanhamento sistemático da execução do cronograma de obra para assegurar a entrega de todos os apartamentos até o final do ano, conforme previsão apresentada pela Construtora à Caixa. A Construtora responsável pela obra de 1.616 apartamentos da primeira etapa do Residencial informa que está agilizando a liberação de alvarás junto aos órgãos competentes.

Luiz Stival frisa que o governo do Estado já autorizou a Agehab a contratar mais de 3 mil moradias para a segunda etapa do Residencial Nelson Mandela. “Com o programa Goiás na Frente, o Governo de Goiás tem concentrado esforços para a conclusão das obras em andamento e a contratação de mais 30 mil unidades habitacionais para os próximos dois anos. Existe um conjunto de ações em andamento para combater o déficit habitacional nos 246 municípios do Estado”, acrescenta Stival.

Dos 1.222 cadastros aprovados pela Caixa, 796 são da cota da Agehab e 426 da cota da Prefeitura de Goiânia. As listas de beneficiários com pendências estão publicadas no site da Agehab: www.agehab.go.gov.br.

Residencial Nelson Mandela

O Residencial Nelson Mandela fica no Setor Vera Cruz, região Oeste de Goiânia. A primeira etapa, com 1.616 apartamentos, está sendo construída com recursos do Cheque Mais Moradia, do Governo de Goiás, no valor de mais de R$ 24 milhões, em parceria com a Caixa (Fundo de Arrendamento Residencial – FAR) e o Município. As unidades estão divididas em blocos de quatro andares com 16 apartamentos por bloco, quatro por andar. Os apartamentos contam com 42,9m², divididos em dois quartos, com sala, cozinha, área de serviço e banheiro.