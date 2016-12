Sorteio extra de R$ 1 milhão da Nota Fiscal sai para Goiânia

Data de publicação: 22 de dezembro de 2016 - 17:53

A ganhadora do prêmio máximo de R$ 1 milhão (valor bruto) do Programa Nota Fiscal Goiana foi uma moradora do Jardim Atlântico, em Goiânia. Selma de Brito e Silva concorreu com 77 bilhetes. Ao todo participaram 15 milhões de bilhetes emitidos por 278 mil consumidores entre outubro de 2015 e setembro deste ano.

O sorteio foi na tarde desta quinta-feira, dia 22, na Secretaria da Fazenda, com participação da titular da Pasta, Ana Carla Abrão Costa. A secretária comemorou o sucesso de dois anos do programa e ressaltou a necessidade de manter e ampliar a Nota Fiscal Goiana como instrumento de cidadania.

“O importante desse programa é a promoção da cidadania fiscal, do combate à concorrência desleal, de conscientizar a população da importância de cobrar que o imposto que ele paga retorne à comunidade”.

Além do prêmio principal, foram distribuídos três prêmios de R$ 10 mil, quatro de R$ 5 mil e 32 prêmios de R$ 1mil. Dois moradores de Goiânia e um de Aparecida de Goiânia foram contemplados na categoria de R$ 10 mil.

Balanço

A Nota Fiscal Goiana sorteou, de maio de 2015 – quando teve início a premiação – até este mês de dezembro, dia 22, R$ 7,2 milhões em prêmios a 800 consumidores inscritos. Atualmente, cerca de 290 mil consumidores estão cadastrados. Todos eles vão receber, automaticamente, desconto de 5% no valor do IPVA de 2017. Além disso, aqueles que ainda não se inscreveram, ainda podem garantir o desconto fazendo o cadastro pelo site www.nfgoiana.sefaz.go.gov.br até o próximo dia 31 de dezembro.

Comunicação Setorial – Sefaz