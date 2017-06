Stival assume área de desenvolvimento social da ABC

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 18:41

O presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Luiz Stival, integra por mais dois anos a diretoria da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC), eleita nesta quarta-feira, dia 21, durante encontro de dirigentes públicos da área em São Paulo.

Stival ocupou nos últimos dois anos a vice-presidência da entidade com funções na área administrativa e financeira, além de ser representante da Região Centro-Oeste. Ele continua com cargo de vice-presidente, assumindo agora área de Desenvolvimento Social.

A posse será no dia 1º de julho. A engenheira Maria do Carmo Avesani, presidente da Agehab de Mato Grosso do Sul, foi reeleita presidente da ABC, que congrega 33 entidades associadas.

Stival participa nesta quinta-feira, dia 22, em São Paulo, de mais uma rodada de discussões sobre autossuficiência das companhias habitacionais, constituição e gestão de fundos públicos de habitação, estruturação de programas de parceria para viabilizar produção de moradias com recursos do FGTS.

Assessoria de Imprensa Agência Goiana de Habitação

Mais informações: (62) 3096-5015