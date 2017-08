Taxista pode financiar veículo de até R$ 90 mil na GoiásFomento

Data de publicação: 22 de agosto de 2017 - 8:18

Marcelo Pires da Silva, 45 anos, trabalha como taxista em carro próprio há quatro anos. Antes, era motorista auxiliar e dividia a renda mensal das corridas com o dono do carro. A história mudou quando ele resolveu buscar ajuda da GoiásFomento.

Pegou um financiamento na Agência e pagou o carro à vista. “Compensou muito mais que dar uma entrada e continuar pagando o financiamento do carro”, diz. “Os juros da GoiásFomento são bem mais em conta”, diz.

Linha de crédito

A linha de crédito destinada para taxistas é uma das oferecidas pela Agência de Fomento de Goiás no segmento de transporte.

Os juros são de 1,72% ao mês (taxa com bônus), com prazo para pagamento de até 60 meses e três meses de carência. O interessado pode pegar até R$ 90 mil. Se o profissional ainda for sindicalizado, os juros caem para 1,62% ao mês.

No segmento de transporte, a GoiásFomento ainda disponibiliza linhas para transporte escolar e mototaxi. Confira mais informações no site www.goiasfomento.com

Mais informações: (62) 3216-4900