TBC lança programa Tá Logado? nesta quinta

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2017 - 17:53

A Televisão Brasil Central (TBC), emissora da Agência Brasil Central de Comunicação (ABC), lança nesta quinta-feira, dia 9, às 20 horas, na loja Fnac do Flamboynt, em Goiânia, o mais novo programa: Tá Logado?.

A atração semanal passa abordar os principais assuntos e agentes da internet (canais do Youtube, redes sociais, aplicativos móveis, programas para computador, sites úteis, jogos eletrônicos, TV pela internet, séries do Netflix, e filmes online) sempre com participação do telespectador, por meio do envio de vídeo contando qual é a série de TV que está assistindo.

O telespectador também poderá sugerir temas, pedir música, indicar o seu canal/série/ jogo favorito para outros telespectadores. São muitas as novidades. O Tá Logado?, um programa sobre internet e cultura digital, vai ao ar toda segunda-feira, às 18 horas, a partir do próximo dia 13, com a apresentação do radialista Ivan Abdalla (foto).

Renovação

Segundo o presidente da Agência, Humberto Tannús Júnior, o novo programa faz parte da reformulação da grade da TBC que está sendo implantada, para valorizar a produção local, aproveitar o conteúdo da TV Cultura levando-se em conta o planejamento estratégico da diretoria, que visa tornar a emissora lucrativa e independente financeiramente.

A TBC coloca no ar ainda neste semestre, outros cinco novos programas, todos com produção local: Vida e Estilo, GO Design, Take 1, Amor ao Esporte e Conexão Ambiental.

As mudanças foram propostas pelo grupo de trabalho criado para avaliar e formular a grade de programação da TBC. Depois de uma análise aprofundada e de várias pesquisas, a comissão composta por servidores da TV levantou os pontos fortes e fracos da programação e desenvolveu o novo projeto. Entre as mudanças está a criação do Departamento de Conteúdo, responsável por gerir todos os programas da emissora goiana.

Comunicação Agência Brasil Central

Mais informações: (62) 3201-7745