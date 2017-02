TBC terá seis novos programas

2017 será um ano de grandes mudanças na Televisão Brasil Central (TBC) com o intuito de valorizar a produção local e aproveitar melhor o conteúdo da TV Cultura de São Paulo, à qual é afiliada. As inovações fazem parte do projeto de revitalização promovido pela Agência Brasil Central (ABC). A emissora da ABC passa a contar com seis novos programas em sua grade: Amor ao Esporte, Conexão Ambiental, Vida e Estilo, Tá Logado?, GO Design e Take 1.

Somadas às novidades, a emissora, que já transmite seus sinais em alta definição (HD) para 11 cidades, vai ampliar seu sinal digital, ainda no primeiro semestre, para outros dez municípios goianos. Nesta nova fase, também está previsto que a TV Brasil Central chegue em alta definição para toda a América do Sul.

As estreias dos novos programas vão acontecer de forma sucessiva até o meio deste ano, mas as datas de estreia ainda não foram definidas. O programa Tá Logado? foi o primeiro a ser lançado. O evento aconteceu nesta quinta-feira, dia 9, na loja Fnac do Flamboyant. Mais um programa deve estrear no fim deste mês, mas não está definido qual. Os últimos a irem ao ar serão o Go desing e o Vida e Estilo.

O Tá Logado? será uma atração semanal que vai abordar os principais assuntos da internet (canais do Youtube, dicas de vídeos, novos sites, redes sociais, aplicativos móveis, programas para computador, jogos eletrônicos, TV pela internet, séries do Netflix, e filmes online) sempre com participação do telespectador, por meio do envio de vídeo contando qual é a série de TV que está assistindo.

O telespectador também poderá sugerir temas, pedir música, indicar o seu canal/série/ jogo favorito para outros telespectadores. São muitas as novidades. O Tá Logado?, um programa sobre internet e cultura digital, vai ao ar toda segunda-feira, às 18 horas, a partir da próxima segunda, dia 13, com a apresentação do radialista Ivan Abdalla.

Os programas

Vida e Estilo será um programa de estúdio voltado para a beleza de forma integral: moda, estética, vida fitness (gastronomia) e beleza interior. Além de estúdio, o programa terá suporte de VT.

GO Design, também um programa de estúdio, será voltado para o design em Goiás: moda, interiores, arte e beleza. Além do estúdio, o programa terá matérias e quadros gravados.

Take 1, um programa de estúdio sobre cinema regional, nacional e internacional. O programa vai trazer dicas de filmes, coberturas de festivais de cinema, entrevistas e bate-papo com convidados que abordam suas obras, falam sobre influências presentes em seus trabalhos e comentam sobre as produções cinematográficas. A exibição será às quintas-feiras, às 18 horas, com reprise aos domingos a partir das 23h30.

O programa Amor ao Esporte abre espaço para modalidades e esportistas que tradicionalmente não recebem cobertura da mídia. Busca salientar a vida do atleta e entender qual a importância do esporte no seu cotidiano, mostrando as histórias de vida que estão por trás. A exibição será as sextas-feiras, às 11h20, com reprise as quartas a partir das 18 horas.

Já o programa Conexão Ambiental nasceu no Sistema Brasil Central de Rádio e tem foco no meio ambiente, ideias do desenvolvimento sustentável e a relação do homem com a natureza. Na TBC, o intuito é trabalhar com trechos de documentários, pesquisas detalhadas, trilha sonora especial e uso de câmeras mais livre para se distanciar um pouco da imagem jornalística dos telejornais.

Departamento de Conteúdo

As mudanças foram propostas pelo grupo de trabalho criado para avaliar e formular a grade de programação da TBC. A comissão composta por servidores da TV levantou os pontos fortes e fracos da programação e desenvolveu o novo projeto. Foi criado o Departamento de Conteúdo, que vai gerir todos os programas da emissora goiana, os novos e também os já existentes, como o Sobre Todas as Coisas, Roda de Entrevista e Agenda Cultural, desde a concepção da ideia até a avaliação dos resultados.

Segundo Jarleo Barbosa, coordenador do núcleo, a criação do Departamento de Conteúdo foi pensada porque faltava na TBC um espaço que centralizasse as produções da emissora. “Vamos primar pela qualidade dos nossos programas, já que vamos acompanhar diariamente o que é feito”, afirma.

Mazé Alves é integrante do novo departamento e ocupa o cargo de produtora geral. Além deles, integram a equipe cerca de 20 pessoas, jornalistas que já atuam nos programas Sobre Todas as Coisas, Roda de Entrevista, Conexão Ambiental, e também estagiários do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

A TBC

Com 42 anos de experiência em produzir e transmitir conteúdo regional de qualidade, a TBC conta com uma grade de programação diferenciada, que une informação, cultura e entretenimento. Está em 126 municípios goianos com capacidade para alcançar mais de 4 milhões e 600 mil pessoas pela TV aberta em Goiás, ou seja, mais de 70% da população do Estado.

