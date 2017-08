Brega e Chique tem apresentação especial neste sábado

Data de publicação: 25 de agosto de 2017 - 17:10

O Núcleo de Teatro Gustav Ritter, por meio de sua Cia. Teatral, volta ao palco do Teatro Goiânia com o espetáculo Brega e Chique, dirigido por Edson Fernandes. Inspirado num show de calouros, esta edição especial do humorístico traz um remix das melhores performances apresentadas nos sete anos da peça, que é um sucesso de público e de crítica.

A montagem fica em cartaz neste sábado, dia 26, às 20 horas, com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Com muita diversão os atores entram em cena dando voz a artistas consagrados do cenário musical. Figuram nomes como Tetê Spindola, Gretchen, Os Rebeldes, Fafá de Belém, Alcione e a performance campeã de 2017, O Fantasma da Ópera.

“A trupe do Núcleo de Teatro Gustav Ritter interpretará um artista do cenário da música nacional e internacional mostrando o brega com sua explosão de cores e brilhos exacerbados e um calor que lhe é próprio e o chique com sua suavidade e elegância transmitindo uma riqueza cultural em suas letras”, destaca o diretor Edson Fernandes.

O Núcleo de Teatro é composto por professores e alunos do Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter, que, assim como o Teatro Goiânia, são unidades da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

Serviço:

Espetáculo: Brega e Chique Kids

Data: Sábado, 26/8

Horário: 20h

Local: Teatro Goiânia – Avenida Tocantins com Rua 23, nº 252 – St. Central

Ingresso: R$ 20 (inteira) R$10 (meia)

Classificação: Livre

Mais informações: (62) 3201-4688