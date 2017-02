Telecobrança da Sefaz já contatou 4 mil contribuintes em 2017

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 9:36

O serviço de telecobrança de créditos da Gerência de Recuperação de Créditos (Gerc), da Secretaria da Fazenda (Sefaz), apresentou resultados positivos na primeira campanha realizada este ano no recebimento de ICMS, IPVA e ITCD de contribuintes com parcelamentos de débitos. O supervisor de Cobrança, Willi Ramos, assinala que 4 mil contribuintes que ainda não haviam quitado a segunda parcela da negociação da dívida tributária foram contatados pela equipe de telecobrança e orientados como proceder na emissão dos boletos.

Em operação há quase seis meses, o serviço de call center da Sefaz tem como objetivo manter o contribuinte informado e regular e assim, evitar perder os benefícios fiscais concedidos pela Lei nº19.506/16, do Programa de Renegociação Fiscal (Pronef), no mutirão da negociação fiscal.

Do começo do ano até o momento, a campanha de recuperação de créditos tributários estaduais alcançou cerca de 5 mil contribuintes, somando aproximadamente R$ 8 milhões a receber. “O contribuinte precisa ficar atento, manter-se adimplente para não perder os benefícios fiscais do parcelamento”, ressalta Ramos.

O aumento do volume de negociações ocorridas durante o Mutirão de Negociação Fiscal, no ano passado, contribuiu para alavancar os resultados do serviço de telecobrança superando as expectativas em termos de negociação dos débitos tributários. Willi Ramos explica que a meta para este ano será preparar o serviço de call center da Sefaz para um fluxo maior em ligações, com vista a redução da inadimplência fiscal junto da Receita Estadual.

*Comunicação Setorial da Sefaz