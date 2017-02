“Temos de enfrentar com determinação a crise na Segurança Pública”, afirma governador

Data de publicação: 10 de fevereiro de 2017 - 19:04

Durante reunião com a nova diretoria da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ) nesta sexta-feira, dia 10, o governador Marconi Perillo afirmou que, mais do que nunca, o País deve se unir contras as crises econômica, política e da Segurança Pública, em referência à crise por que passa o sistema carcerário brasileiro, que avança fortemente em alguns Estados.

“É importante o esforço de cada um de nós no sentido de superarmos essas dificuldades e enfrentá-las com determinação, principalmente no que diz respeito à crise nos presídios e à falta de segurança”, afirmou, ressaltando que a crise é também econômica, política, ética e moral.

“Todos nós estamos muito interessados no fortalecimento dessa instituição (o Judiciário), na medida

em que o Brasil precisa muito do esforço intelectual de todos nós”, completou, ao se dirigir às mulheres presentes na reunião, dentre elas a ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Delaíde Miranda, a presidente da ABMCJ, Laudelina Inácio, a primeira-dama Valéria Perillo, a vice-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Beatriz Franco ,e a secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira.

Austeridade

Marconi ressaltou que todos os estados e setores precisam trabalhar com planos de austeridade e com muito planejamento para que as diferentes crises sejam solucionadas. Ressalvou que a economia começa a dar sinas de reaquecimento, e que 2017 deve ser um ano bem melhor economicamente, principalmente se houver prudência e ajuste fiscal por parte de todos os poderes.

“Tenho conversado muito com as autoridades do governo federal, e estou muito animado com relação à política macroeconômica que está sendo desenvolvida pelo governo federal. Estamos com inflação abaixo da meta. Os juros já caíram neste ano 0,75%, e a informação é de que deverão cair mais. Isso vai ser muito importante para o aquecimento da economia, e para a volta do crescimento econômico do nosso País”, disse.

“Mas temos muita coisa a ser feita no que diz respeito ao aperfeiçoamento jurídico do País, e eu tenho certeza que a ABMCJ tem dado a sua cota de contribuição”, acrescentou. A presidente da ABMCJ, Landelina, destacou o trabalho da Associação de combate à criminalidade e à violência doméstica, e elogiou as ações de ajuste fiscal realizadas por Marconi. “Graças a ele não enfrentamos crise econômica como os outros estados”, afirmou.

Gabinete de Imprensa do Governador