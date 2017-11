Tempo segue firme nas regiões Sul e Sudeste de Goiás durante feriado de Finados

Data de publicação: 1 de novembro de 2017 - 18:04

Durante o feriado de Finados, dia 02, as regiões Sul e Sudeste do Estado registram diminuição da nebulosidade, o que reduz a probabilidade de chuvas no decorrer do dia. Nas demais áreas, há uma maior variação da nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuvas a qualquer hora do dia.

Em Goiânia, a temperatura vai oscilar de 18ºC a 30ºC, com a umidade relativa do ar atingindo a mínima de 52%. Há pouca possibilidade de pancadas de chuva localizadas, que poderão vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia.