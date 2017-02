Terapia ocupacional faz parte do tratamento no Credeq

Data de publicação: 14 de fevereiro de 2017 - 17:41

O tratamento contra a dependência química no Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq – Prof. Jamil Issy) além de ações clínicas, conta com intervenções de apoio, como a Terapia Ocupacional, que possibilita aos pacientes a superação das dificuldades pessoais e a adaptação à vida em sociedade.

Para atender a demanda, duas terapeutas ocupacionais trabalham no Credeq: Stefania Siqueira Rosa e Barbara Lima. Ambas atendem na Sala de Oficinas Terapêuticas, na Ala Adulta Masculina. No espaço, os pacientes, diariamente, produzem trabalhos manuais, com o propósito de melhorar o desempenho funcional e potencializam as habilidades.

De acordo com Bárbara Lima, na oficina são desenvolvidas atividades que estimulam aspectos cognitivos, aprimoram as relações interpessoais, diminuem a ansiedade e elevam a autoestima. Stefania Siqueira afirma que aos pacientes do Credeq são disponibilizadas ferramentas que oferecem maior chance de reintegração à sociedade.