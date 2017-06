Terça-feira de sol e baixa umidade do ar em Goiás

Data de publicação: 19 de junho de 2017 - 18:03

As condições do tempo para esta terça-feira, dia 20, será de predomínio de sol em todas as regiões de Goiás, devido a um sistema de alta pressão que inibi a formação de nuvens. A umidade relativa do ar permanece baixa também em todas as regiões.

Em Goiânia, sol na maior parte do período. A temperatura mínima deve ficar em 14ºC e a máxima deve chegar a 28ºC. Umidade relativa do ar entre 31% e 67%. A previsão é do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia de Goiás da Secretaria de Desenvolvimento.