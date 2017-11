Terça-feira com pancadas de chuva isolada com trovoadas e descargas elétricas

Data de publicação: 6 de novembro de 2017 - 18:10

De acordo com o Núcleo de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás, as condições de tempo para todo o Estado nesta terça-feira, dia 07, apontam para pancadas de chuva isolada com trovoadas e descargas elétricas, podendo ser localmente fortes. As temperaturas máximas tendem a decair um pouco com o aumento da nebulosidade, haverá curtas aberturas de sol e pequena chance de chuva a qualquer hora do dia.

Na região Norte a temperatura mínima deverá ficar em torno de 23ºC e máxima em torno de 29ºC, e a umidade relativa do ar varia entre 61% e 86%. No Sul, a mínima deve ser de 21ºC e a máxima de 30ºC, lá a umidade deverá variar entre 60% e 92%.

Na região Central, mínima de 20ºC e máxima de 24ºC, com umidade relativa do ar alternando entre 61% e 99%. No Leste goiano as temperaturas previstas para esta terça-feira ficam entre 18ºC e 23ºC, e a umidade do ar oscila entre 72% e 97%.

Em Goiânia a mínima será 22ºC e a máxima deverá ser de aproximadamente 31ºC, a umidade do ar varia de 58% a 100%.