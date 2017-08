Teresina de Goiás recebe R$ 2 milhões do Goiás na Frente para aplicar em obras

Data de publicação: 30 de agosto de 2017 - 22:10

Teresina de Goiás, município localizado na Chapada dos Veadeiros, Nordeste Goiano, a 490 quilômetros de Goiânia, recebeu na tarde de hoje, das mãos do governador Marconi Perillo, da primeira-dama Valéria Perillo e do vice-governador José Eliton, R$ 2 milhões do programa Goiás na Frente para serem aplicados em obras de recuperação asfáltica, construção de um salão de eventos, construção de um lago, revitalização da Praça Tiradentes e da quadra esportiva Tia Quita.

Marconi, a primeira-dama, José Eliton, parlamentares, assessores do governo e lideranças regionais foram recebidos pelo prefeito Josaquim Miranda e centenas de moradores que lotaram as dependências da Casa de Saúde, local que abrigou o evento. Além da destinação do dinheiro a fundo perdido para a Prefeitura, o governador aproveitou a cerimônia para inaugurar um campo de futebol soçaite construído através de parcerias entre o Estado, Governo Federal e a Prefeitura.

O prefeito Josaquim disse que a presença do governador em Teresina reforça a certeza de que o Governo de Goiás governa para todos os municípios, do maior ao menor. “Teresina é um município pequeno e carente. Só nós sabemos a importância de receber uma ajuda de R$ 2 milhões”, declarou. Por fim, o prefeito declarou que Goiás tem tomado decisões sérias, sem demagogia e respeitando a realidade do estado. “O governador é seguro em suas decisões, e é por isso que ele está com esse programa, o maior do Brasil”.

Marconi, durante seu discurso, confessou que tem se esforçado muito para poder dar conta de ajudar os prefeitos. “Não é fácil diante de um País em crise, com queda na arrecadação. Mas não estamos de braços cruzados”, observou.

Ao responder à reivindicação do prefeito para que sejam designados mais policiais para a região, o governador lembrou que o Estado irá empossar 2,5 mil novos policiais este ano e mais dois mil em 2018. “Já determinei que sejam enviados policiais para todos os municípios que ainda têm deficiência nessa área”, anunciou.

Marconi encerrou dizendo que Goiás está na vanguarda do Brasil e se referiu a outros estados que estão passando vergonha: “Aqui pagamos as nossas contas, investimos em obras, na melhoria da saúde, educação, habitação e em todas as outras áreas”.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás