Termina ciclo de reuniões com prefeitos sobre habitação

Data de publicação: 16 de fevereiro de 2017 - 19:00

A Agência Goiana de Habitação concluiu nesta quinta-feira, dia 16, ciclo de reuniões com os municípios para apresentação de propostas de financiamento habitacional subsidiado em parceria com a Agehab, com o Cheque Mais Moradia, e a Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS.

Foram atendidos 54 prefeitos de um total de 133, de municípios com déficit habitacional superior a 60 moradias, de acordo com orientação do governador Marconi Perillo para planejamento conjunto com municípios de plano de ação para redução da demanda por moradia.

Antes, a Agehab já tinha apresentado propostas de parcerias diretas com o Cheque Mais Moradia aos 57 municípios com déficit menor que 60 unidades, que terão apoio do Governo de Goiás para construção de 1.835 moradias com aporte de R$ 27,5 milhões em recursos do Estado.

A prefeita de Pires do Rio, Cleide Veloso, parabenizou a iniciativa da Agehab e Governo de Goiás de conclamar os prefeitos para apresentação de possibilidades de parceria e financiamento para levar moradia a quem mais precisa. Ela conta que o déficit habitacional no município é de 438 unidades e precisa agora correr atrás dos lotes que vão realizar o sonho dessas famílias. “Não vamos perder essa oportunidade, se Deus quiser”.

O presidente da Agehab, Luiz Stival, lembra que construção de moradias integra o programa Goiás Mais Competitivo e Inovador, sendo uma das prioridades da administração Marconi Perillo. Esta semana foi assinado Termo de Cooperação com entre o governador Marconi Perillo e o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, para contratação de 30 mil moradias em parceria com prefeituras e entidades. O acordo coloca Goiás na vanguarda habitação no País.

