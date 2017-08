Transparência no setor público é o assunto do Roda de Entrevista

Data de publicação: 29 de agosto de 2017 - 17:15



O Roda de Entrevista da TV Brasil Central vai falar de transparência no setor público, no programa desta terça-feira, dia 29, a partir das 22 horas. O entrevistado é o secretário de Transparência, Fiscalização e Controle de Aparecida de Goiânia, Einstein Paniago.

Paniago, que é professor, advogado, contabilista e vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, vai esclarecer como funciona essa nova secretaria, a necessidade de fiscalização e transparência em todos os setores, principalmente no setor público. Vai abordar também as ações do Conselho de Contabilidade. A apresentação do programa é de Enzo de Lisita.

Roda de Entrevista – TV Brasil Central

Terça-feira às 22 horas, com reprise no domingo às 21 horas.

Mais informações: (62) 3201-7704