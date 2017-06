Tratamento de Arão Guilherme começa nesta quarta-feira no HMI

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 18:21

O Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia, marcou para esta quarta-feira, dia 21, às 7 horas, a primeira sessão de laserterapia e infiltração no braço esquerdo do pequeno Arão Guilherme Miranda Manuel, de 6 anos. A criança possui um linfohemangioma, uma má-formação da rede vascular linfática, que resulta em um tumor benigno, mas que causa dor e deformidade. As sessões serão realizadas uma vez por mês, durante um ano ou conforme a evolução do caso. O tratamento será realizado pelo cirurgião pediátrico Zacharias Calil.

O motorista angolano Domingos Bernardo Manuel, de 38 anos, mudou-se para Goiânia em busca de tratamento para o filho Arão, após passar por terapias ineficazes na Angola, na África do Sul e na Alemanha. Ao ver o trabalho realizado com excelência pela equipe médica do HMI, referência no tratamento de hemangiomas e linfohemangiomas em Goiás, Domingos renovou suas esperanças, pois teria que pagar R$ 65 mil pelo procedimento, valor que a família não tem.

Domingos, então, veio para o Brasil, deixando para trás a mulher e os outros seis filhos na Angola, e conta com a ajuda de uma igreja em Goiânia, que ofereceu estadia e alimentação de pai e filho até o fim do tratamento.

Assessoria de Imprensa do HMI