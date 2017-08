Três alunos representam Goiás no 14º Parlamento Jovem Brasileiro

Data de publicação: 31 de agosto de 2017 - 13:58

Três alunos da rede pública estadual representarão Goiás na 14ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro. Este ano o projeto vai reunir estudantes de todo o país na Câmara dos Deputados, em Brasília, entre os dias 25 e 29 de setembro. A iniciativa permite com que os participantes atuem como deputados jovens.

Os alunos goianos selecionados foram Nathália Chagas Moreira, do Colégio Estadual Rui Antônio da Silva (Coordenação Regional de Santa Helena de Goiás); Thaynara Doanny Machado, do Colégio Estadual José Paschoal da Silva (Coordenação Regional de Silvânia) e Gustavo da Silva Faquim, do Instituto Federal Goiano – Campus Ceres. As duas primeiras unidades pertencem à Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

Para participar, os três jovens goianos precisaram elaborar projetos de Lei que foram encaminhados à Coordenação Estadual do Programa, constituída, em Goiás, pela equipe do Programa e Ações para a Juventude (PAJU), da Superintendência de Ensino Médio. Foram avaliados mais de 60 projetos. Entre os critérios propostos pela Câmara dos Deputados estão a justificativa da proposição do projeto, sua relevância e a técnica legislativa.

Por meio do Parlamento Jovem Brasileiro, os alunos terão a experiência de exercer um mandato legislativo, compondo mesa diretora, comissões, votando projetos sobre temas variados e tendo a oportunidade de interagir com representantes dos demais estados brasileiros. O projeto tem como objetivo buscar oportunizar o conhecimento sobre como se organiza a democracia representativa brasileira e a importância da participação e do controle social.

Comunicação da Seduce Goiás