Trio é preso suspeito de furtar 12 mil litros de combustíveis em um mês

Data de publicação: 6 de novembro de 2017 - 17:32

Três homens foram presos, no dia 3 de novembro, suspeitos de furtar, armazenar irregularmente e vender combustíveis em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. De acordo com a Polícia Civil, em menos de um mês foram desviados mais de 12 mil litros de diesel de uma transportadora. O produto era vendido mais barato para consumidores, que podem ser responsabilizados.

De acordo com o delegado André Fernandes, responsável pelas investigações, os tanques clandestinos ficavam dentro de uma residência, e que o ponto foi descoberto pela polícia após vizinhos reclamarem do forte cheiro do combustível. Segundo ele, o funcionário de uma transportadora desviava a rota, e passava pelo local para vender o produto a R$ 2 o litro para os receptadores.

“Nós descobrimos que este caminhão, que é responsável por abastecer a frota desta transportadora, saía antes do horário, para desviar a rota, e vender para os receptadores. Nós conseguimos pegar o exato momento em que estava ocorrendo o desvio do caminhão para estes tanques em uma residência”, contou o delegado.

A operação foi deflagrada em Aparecida de Goiânia. Os suspeitos foram encontrados em um dos pontos onde havia o armazenamento clandestino do combustível, no Setor Marista Sul. Foram presos o motorista do caminhão, o gerente responsável pelo controle numerário, para organizar a fraude do combustível, e o receptador.

Roubo

O Grupo de Repressão a Roubos da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Garra-Deic) prendeu em flagrante Pablo Kayc Ferreira da Silva e Cleber Tancredo de Paiva Sobrinho, ambos de 23 anos. Eles teriam roubado um posto de combustíveis na última segunda-feira (30), no Jardim Guanabara, região Norte de Goiânia.

De acordo com a investigação, Cleber teria entrado na loja de conveniência do posto, acompanhado de um terceiro indivíduo ainda não identificado, anunciando o assalto e, em seguida, roubou produtos do local, enquanto ameaçava as pessoas no estabelecimento com uma arma de fogo. Ele já tinha sido detido por roubo em outra ocasião. Toda a ação foi registrada pelo circuito de segurança do local.

Pablo, que não tinha passagem policial, seria o responsável por conduzir o veículo usado no crime. Segundo o delegado Ivaldo Mendonça, o carro utilizado na ação pertencia à avó de Pablo. O prejuízo do roubo é de aproximadamente R$ 70 mil, segundo o proprietário do posto. Os suspeitos foram detidos na Deic, mas seguiram para a Casa de Prisão Provisória, onde aguardaram a audiência de custódia.