Turvelândia recebe primeira parcela do montante de R$ 1 milhão do Goiás na Frente

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 20:04

Nesta terça-feira, dia 20, o governo de Goiás esteve em Turvelândia e, do montante de R$ 1 milhão que a prefeitura receberá do convênio assinado com o dentro do programa Goiás na Frente, a metade – R$ 500 mil – foi liberada durante a solenidade. Trata-se da primeira parcela que a Prefeitura utilizará para a construção de passeios públicos, uma vez que a cidade já tem 100% de ruas e avenidas pavimentadas.

Durante a solenidade, o governador Marconi Perillo falou da pavimentação da GO-409, rodovia que liga Turvelândia a Acreúna. Bastante reivindicada pelos moradores das duas cidades, a rodovia não está no programa de obras do Goiás na Frente. Mas, informou o governador, o Estado está em busca de recursos federais para complementar o orçamento do programa para ampliar o número de obras. “Ao conseguir esse complemento, essa rodovia terá prioridade”, garantiu.

Prefeita de Turvelândia em primeiro mandato, Reila Naves recebeu o governador Marconi Perillo na tarde desta terça-feira com o discurso republicano que tem marcado a ação do governo do Estado, de forma mais intensa a partir do lançamento do programa Goiás na Frente. Para um público de mais de 300 pessoas que lotou o salão de festas da Igreja Matriz, no centro da cidade, a prefeita elogiou o a iniciativa que, para ela é “um programa de investimento ousado e inovador”.

A prefeita recordou recente viagem que realizou ao Rio Grande do Sul, constatando as dificuldades enfrentadas pelo Estado por falta de recursos: “Enquanto isso – completou – Goiás lança programa de investimentos de R$ 9 bilhões no estado, anuncia benefícios para os servidores, aumento do efetivo da PM, articula instalação de novas empresas no Estado. Isso sim é capacidade de gestão”.

Finalizando, Reila Naves disse que “praticamente todas as grandes obras existentes no município são frutos do trabalho do governo do Estado”. Encerrou entregando placas em homenagem ao governador e ao vice “em agradecimento e respeito profundo a tudo o que nos tem oferecido”.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás