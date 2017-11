UEG abre inscrições para Inglês Sem Fronteiras

Data de publicação: 9 de novembro de 2017 - 16:20

A Assessoria de Relações Externas da Universidade Estadual de Goiás (Arex |UEG) informa que estão abertas as inscrições para o Programa Inglês Sem Fronteiras. As turmas são abertas a toda a comunidade acadêmica da UEG e as inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira, dia 14. As aulas têm início no dia 27 de novembro.

As aulas são oferecidas nos câmpus Henrique Santillo e Ciências Socioeconômicas e Humanas, ambos em Anápolis; nos câmpus Eseffego e Laranjeiras, em Goiânia, e no câmpus Inhumas. São 15 vagas para cada uma das turmas.

Para participar, o interessado deve fazer a inscrição no site do Programa Inglês Sem Fronteiras, preencher um cadastro com os dados pessoais e apresentar teste de nivelamento, fornecido pelo Toefl ou pelo My English Online – no caso de utilização do My English Online, basta fazer o teste inicial oferecido gratuitamente pelo curso.

Confira abaixo o passo a passo para efetuar sua inscrição.

Mais informações: (62) 3328-1423 ou pelo e-mail: ifs@ueg.br.