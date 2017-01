UEG divulga editais abertos para cursos de pós-graduação

Data de publicação: 11 de janeiro de 2017 - 18:30

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) está com editais abertos para os cursos de pós-graduação lato sensu. Confira abaixo quais são os cursos e as datas para as inscrições.

Câmpus Edeia

Especialização em Gestão em Agronegócio com Ênfase em Cálculos Financeiros

Inscrições: até 1º de fevereiro

Número de vagas: 36

Mais informações aqui

Câmpus Eseffego

Especialização em Educação Física Escolar

Inscrições: de 12 a 23 de janeiro

Número de vagas: 40

Mais informações aqui

Câmpus Iporá

Especialização em Ordenamento Ambiental e Desenvolvimento Sustentável

Inscrições: até 1º de fevereiro

Número de vagas: 40

Mais informações aqui

Especialização em Cultura, Territorialidades e Identidades

Inscrições: até 1º de fevereiro

Número de vagas: 40

Mais informações aqui

Câmpus Pires do Rio

Especialização em Educação e Diversidade: Relações Étnico-Raciais e de Gênero

Inscrições: de 16 a 31 de janeiro

Número de vagas: 35

Mais informações aqui

Especialização em Literatura Infantil e Juvenil: Práticas de Leitura e Ensino

Inscrições: de 16 a 31 de janeiro

Número de vagas: 35

Mais informações aqui

Câmpus Santa Helena

MBA em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Especialistas

Inscrições: até 31 de janeiro

Número de vagas: 35

Mais informações aqui

Câmpus Senador Canedo

Especialização em Gestão Estratégica em Logística

Inscrições: de 16 de janeiro a 3 de fevereiro

Número de vagas: 55

Mais informações aqui

Câmpus Quirinópolis

Especialização em Cultura, Diversidade e Meio Ambiente

Inscrições: até dia 20

Número de vagas: 40

Mais informações aqui

Câmpus Uruaçu

Especialização em Saberes Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Inscrições: 21 de fevereiro a 6 de março

Número de vagas: 40

Mais informações aqui

Mais informações: (62) 3328-1435