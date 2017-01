UEG divulga resultado preliminar de projetos

Data de publicação: 24 de janeiro de 2017 - 16:14

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEG divulga o resultado preliminar parcial dos projetos referente à Chamada 2017/1 (confira a retificação aqui). O resultado preliminar parcial pode ser visualizado no Sistema Athena, nos menus Projetos de Pesquisa e Acompanhar Projetos Novos. O período para recurso do resultado preliminar dos projetos segue até dia 26 de janeiro.

Os coordenadores que tiverem projetos aprovados nesta chamada deverão iniciar as atividades de pesquisa em fevereiro. A chamada 2017/1 foi publicada no edital de novembro de 2016, com três modalidades: financiamento externo; Stricto Sensu; e projetos internos – para aqueles que não recebem financiamento externo.

Mais informações: (62) 3328-1181