UEG inicia o ano letivo com disciplinas de Núcleo Livre

Data de publicação: 27 de janeiro de 2017 - 7:30

O ano letivo da UEG tem início no dia 13 de fevereiro. Os alunos já começam o ano fazendo as matrículas nas disciplinas de Núcleo Livre como componente da nova matriz curricular, que se consolidou em todas as unidades da Universidade. A pró-reitora de Graduação da instituição, Maria Olinda Barreto, explica que a ideia do Núcleo é mudar a cultura, o perfil e a perspectiva do ensino, colocando o aluno como sujeito e como centro desse currículo. Na prática, a proposta é que os alunos escolham outras disciplinas, que não façam parte do currículo de seus próprios cursos. Estas disciplinas abertas podem ser cursadas, inclusive, em outros campi da UEG.

“O que nós buscamos são disciplinas que se transformem em espaços para que estudantes dos mais diversos cursos possam ter contato com outras questões além-curso. O objetivo é fazer com que o estudante seja protagonista de sua formação, que tenha acesso a conteúdos de seu interesse, mas que muitas vezes não fazem parte da área de formação”, explica Maria Olinda. Com o Núcleo Livre em todas as unidades, a UEG reforça e estimula que os estudantes busquem disciplinas que os levem a explorar outros temas e, dessa forma, ampliem suas formações. Assim, estão aptos a aliar formação profissional e crescimento pessoal, colocando-se, eles próprios, como responsáveis por direcionar suas formações de acordo com seus interesses. “Essa implementação de um novo currículo, que está sendo planejado desde 2013, tem a perspectiva de mudar a cultura universitária, não apenas a matriz curricular”, afirma.

Quando a UEG garante esse espaço na matriz curricular, ela avança na questão e promove maior intercâmbio de ideias e circulação entre os cursos e o campus. E isso dá vida à Universidade. Cria a dinâmica do estudante de explorar as potencialidade que a Universidade oferece. E também cria a oportunidade a muitos docentes de oferecer conteúdos que estão fora das disciplinas propostas na matriz curricular, mas não de seus interesses e do interesse de vários estudantes, analisa a pró-reitora.

A professora Suely Cavalcante, coordenadora de Ensino da Pró-reitora de Graduação (PrG), explica que o Núcleo Livre promove a troca de experiências no ambiente acadêmico, levando o estudante a viver outras rotinas além da do seu curso. “Isso porque o Núcleo Livre pode, e nós insistimos que deve, ser feito em outros cursos, câmpus e até mesmo em outras instituições”, explica.

Na prática

A UEG esclarece, na prática, como funciona o Núcleo Livre. Todo aluno da instituição precisa cursar 12 créditos, ou 180 horas, de Núcleo Livre, para integralizar o currículo e se formar. A escolha é feita de acordo com o interesse pessoal do aluno no ato da matrícula, que já está sendo feita, ou junto à secretaria acadêmica do seu campus. As disciplinas podem ser cursadas em qualquer curso ou campus da UEG, inclusive em outras instituições de ensino superior.

O aluno tem liberdade de escolher as disciplinas que pretende cursar, de acordo com suas aptidões e interesses pessoais, mesmo que não estejam, necessariamente, atreladas às áreas de conhecimento do seu curso livre, e a alcancem assim outras vivências na Universidade.

Mais informações pelo e-mail coordensino.prg@ueg.br