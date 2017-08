UEG lança segunda edição do Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Inovador

Data de publicação: 28 de agosto de 2017 - 11:24

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) e a Fundação de Desenvolvimento de Tecnópolis (Funtec), por meio do Programa de Incubadora (PROIN.UEG) e da Agência de Inovação e de Transferência de Tecnologia (AITT/UEG), lançam no próximo dia 31 a segunda edição do Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Empreendedorismo Inovador UEG/FUNTEC, com objetivo de potencializar a formação empreendedora como o desenvolvimento de negócios inovadores e possibilitar a interação do corpo acadêmico da UEG com o setor produtivo.

Faça sua inscrição aqui. As vagas são limitadas. O evento ocorrerá no Auditório da Reitoria da UEG.

O Programa busca promover o empreendedorismo inovador, fortalecendo a disseminação da cultura e capacitação empreendedora em inovação com o desenvolvimento das competências empreendedoras adequadas à transformação de ideias em oportunidades de negócios, tendo como público-alvo empreendedores, discentes, docentes, pesquisadores e comunidade.

No Programa é previsto a realização de 11 cursos de capacitação com uma lógica de desenvolvimento de negócios, iniciando com o processo de ideação, e finalizando com venda, negociação e transferência de tecnologia.

Serviço

Lançamento 2ª edição do Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Empreendedorismo Inovador

Data: 31 de agosto

Local: Auditório da Reitoria da UEG, BR 153, KM 99, Quadra Área, 1° Bloco.

Assessoria de Comunicação da UEG

Mais informações: (62) 3328-1170