UEG passa a ser um dos núcleos de línguas do Programa Idiomas Sem Fronteiras

Data de publicação: 29 de agosto de 2017 - 9:30

A forma de vinculação da Universidade Estadual de Goiás (UEG) com o Programa Inglês Sem Fronteiras (IsF) mudou. Agora a instituição vai integrar a rede nacional de universidades que são Núcleo de Línguas (NucLi).

De acordo com Rodrigo Sobreira da Assessoria de Relações Externas (Arex|UEG), até o início de 2017, o Idioma Sem Fronteiras era um programa exclusivo das universidades federais e a UEG participava apenas como Centro Aplicador de provas do TOEFL ITP, que são exames de proficiência oferecidas gratuitamente pelo Ministério da Educação (MEC).

Mas em julho, o MEC abriu um edital para selecionar universidades estaduais e municipais para atuarem como Núcleo de Línguas no âmbito do Inglês Sem Fronteiras. A UEG apresentou uma proposta para concorrer nesse edital e foi selecionada.

Com a nova configuração, os alunos da UEG poderão ter acesso ao My English Online (MEO), uma plataforma de estudo e nivelamento de inglês, e a universidade poderá ofertar cursos específicos e preparatórios nas modalidades online e presencial.

Cursos

Giuliana Brossi, da equipe da Assessoria de Relações Externas (Arex|UEG) e professora do Câmpus Inhumas, explica que os cursos que a universidade ofertará como NucLi terão carga horária e conteúdos diferenciados e não tem relação com as aulas do Centro de Idiomas da UEG: “São cursos para preparar os acadêmicos para ter experiência no exterior, apresentar trabalhos em inglês, para poderem fazer mobilidade, preparar para o que ele deve esperar no outro país. Os cursos oferecidos serão para leitura e escrita em áreas específicas, por exemplo, instrumental da área de saúde, da área de agronomia, da área de meio ambiente”.

Todos os cursos do NucLi serão especificamente de língua inglesa, já que a UEG oferta apenas o Inglês no curso de graduação em Letras. Futuramente, o português para estrangeiros também será disponibilizado.

É importante esclarecer que o Centro de Idiomas da UEG é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (PrE), já o Idioma Sem Fronteiras é vinculado à Assessoria de Relações Externas, uma vez que “ele é um instrumento que visa superar a barreira linguística no processo de internacionalização da universidade, um programa que vai complementar o ensino regular de línguas do Centro de Idiomas”, pontua Rodrigo Sobreira.

Porta de entrada

O mecanismo para ter acesso aos cursos do NucLi UEG é a plataforma My English Online. Quem se interessar, deve primeiro se cadastrar no My English Online e fazer o nivelamento. Na plataforma, o aluno precisa realizar as etapas do curso online e atingir o nível sistema, então ele receberá um certificado declarando que está apto para fazer um dos cursos do NucLi e é liberado para se matricular na turma presencial.

Internacionalização

A aprovação no Idiomas Sem Fronteiras é mais um passo para alcançar a meta de promover a internalização da UEG, que faz parte dos oito compromissos institucionais assumidos pela universidade.

Giuliana Brossi lembra que essa ação integra um conjunto de esforços que estão sendo feitos para que a UEG se destaque no cenário internacional da Educação Superior, a exemplo dos cursos de imersão promovidos por alguns câmpus, dos eventos acadêmicos com presença de pessoas do exterior, das parcerias que a Arex tem desenvolvido com universidades estrangeiras e dos cursos de imersão para melhoria da proficiência dos professores da UEG.

Mais informações: (62) 3328-1435

Assessoria de Comunicação da UEG