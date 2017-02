Últimos dias para se inscrever em cursos a distância da UEG

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 9:20

A UEG informa que esta quinta-feira, dia 9, é o último dia para as inscrições ao processo de seleção na modalidade Educação a Distância em 2017. São oferecidas 950 vagas, das quais 150 vagas para Ciências Biológicas, 250 para História e 550 para Pedagogia.

Os interessados podem se inscrever no site, onde também poderão ser impressos os comprovantes de cadastramento. Veja edital.

As provas objetivas e de redação serão realizadas no dia 19 de fevereiro, nas seguintes cidades: Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Aparecida de Goiânia, Catalão, Formosa, Mineiros, Niquelândia, Posse, Santo Antônio do Descoberto, São Simão e Uruana.

Mais informações: (62) 3328-1122