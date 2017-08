Umidade do ar fica abaixo dos 30% nesta terça-feira

Data de publicação: 28 de agosto de 2017 - 18:06

De acordo com o Núcleo de Meteorologia e Hidrologia de Goiás, estabilidade atmosférica atua sobre Goiás. O sol predomina em todas regiões. As temperaturas permanecem com grande amplitude diária e a umidade passa a ter valores mínimos abaixo dos 30%, o que deixa em estado de atenção para a saúde humana.

Em Goiânia, a temperatura vai oscilar de 17ºC a 34ºC, com a umidade relativa do ar atingindo a mínima de 23%.

Mais informações: (62) 3201-5203