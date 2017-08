Unidos pela solidariedade, time do Sub 19 do Vila Nova doa sangue no Hemocentro

Data de publicação: 29 de agosto de 2017 - 17:46

Atletas e toda comissão técnica do time do Sub 19 do Vila Nova chegaram na manhã desta terça-feira, dia 29, ao Hemocentro de Goiás, e cumpriram a promessa de doar sangue como parte da campanha “Sangue Colorado – Jogue no Time da Solidariedade”. Foram 25 doações realizadas.

O secretário de Saúde, Leonardo Vilela, recebeu os jovens jogadores e parabenizou um a um pela iniciativa. “Vocês merecem o nosso respeito e reconhecimento. Olha só: doar sangue é mais fácil do que jogar bola. É uma pequena “picadinha” no braço, mas que é capaz de salvar vidas”, brincou.

Coordenador de Futebol do Vila Nova, Müller Moreira disse que o grande foco do time é formar atletas profissionais mas, conscientizá-los, também, da importância de ajudar ao próximo. “Ações coletivas como essa devem ser trabalhadas no dia a dia do time para transmitir a importância da solidariedade”, pontuou.

“Estamos aqui para mostrar que nos preocupamos com as pessoas e para transmitir uma mensagem de humanidade e amor. Assim como no futebol, por exemplo, que também amamos e temos uma paixão. Mas esse esporte tão bonito não pode conter nele a violência, ou algo que cause dano moral ou físico às pessoas”, disse Nicolas Gianini, zagueiro do Sub19.

O diretor do Hemocentro, Mauro Silva, salientou que a população deve se mobilizar, sempre, e que toda doação em grupo como a do time do Sub19 do Vila é bem-vinda. “É primordial a movimentação da sociedade para manter os estoques de sangue do Hemocentro”, disse.

Quais as condições básicas para doar sangue?

• Estar em boas condições de saúde

• Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos, precisam de autorização)

• Pesar no mínimo 50 kg

• Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas)

• Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação)

• Apresentar documento com foto emitido por órgão oficial

O Hemocentro fica na Av. Anhanguera nº 5.195, Setor Campinas.

Comunicação SES-GO