Usuários do Ipasgo podem participar de programas preventivos gratuitos

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 8:08

Usuários do Ipasgo Saúde podem usufruir de benefícios gratuitos oferecidos pela Gerência de Ação Preventiva. Quatro grupos de saúde preventiva serão formados este ano e qualquer usuário pode participar. Estes grupos recebem orientações e acompanhamentos médicos e de uma equipe multidisciplinar. As inscrições estão abertas pelo telefone 3238-2708. Os trabalhos começam ainda neste mês. Os programas de saúde preventiva foram criados pelo Ipasgo seguindo a tendência mundial de evitar o aparecimento ou o agravamento de doenças, melhorando a qualidade de vida dos usuários e, a longo prazo, gerando economia para o Instituto. As reuniões dos grupos de prevenção acontecem no prédio do Ipasgo da Avenida Araguaia esquina com a rua 2, no Centro.

Os quatro grupos ofertados para este ano são:

Ipasgo no Apoio à Mãe e Bebê – direcionado a futuras mamães que querem informações sobre assuntos como pré-natal, parto e cuidados com o recém-nascido. Tem duração de uma semana, com encontros diários de três horas. Os papais também podem participar.

Ipasgo sem Tabaco – grupo para fumantes que querem ou precisam parar de fumar. As oficinas são quinzenais com acompanhamento multiprofissional.

Ipasgo na Prevenção à Obesidade – destinado aos usuários que desejam conhecer mais sobre temas relativos a sobrepeso/obesidade e desenvolvimento de hábitos saudáveis.

E a novidade para este ano foi a abertura do grupo Ipasgo na Terceira Idade – programa que visa oferecer atividades de saúde e lúdicas a usuários com mais de 60 anos. Os encontros vão acontecer uma vez ao mês. Este projeto terá um formato totalmente diferente dos demais: será permanente e terá, além dos atendimentos de saúde, atividades diversas, como musicoterapia, jogos e atividades físicas. Para participar do grupo da Terceira Idade basta ser usuário do Ipasgo e ter mais de 60 anos.

Como será o atendimento

Três médicos vão fazer o acompanhamento individual dos participantes dos grupos. As equipes dos programas vão analisar as necessidades de cada um e fazer os agendamentos das consultas. Serão três profissionais: um clínico geral, um cardiologista e um geriatra. Se algum participante precisar de acompanhamento com mais de um médico, os agendamentos serão feitos no mesmo dia. Sobre essas consultas não haverá incidência de coparticipação.

A partir desse ano, ao final de cada grupo a equipe de saúde preventiva vai fazer uma avaliação com cada participante e aqueles que ainda não conseguiram atingir seus objetivos vão continuar tendo acompanhamento dos profissionais de saúde. “A ideia é criar um vínculo com o participante para que ele alcance a meta desejada, seja parar de fumar, seja emagrecer ou outro objetivo proposto”, detalha a gerente de ação preventiva, Josi Anny Antunes.

Para os participantes de todos os grupos, a gerência de ação preventiva também oferece uma caminhada toda quarta-feira, às 8 horas, no Parque Areião. Com orientações de nutricionistas e fisioterapeutas, a iniciativa visa incentivar a prática do exercício físico como parte dos esforços em prevenir doenças.