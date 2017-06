Valéria Perillo apresenta o Crer para embaixatriz da Argentina

Data de publicação: 19 de junho de 2017 - 15:41

O atendimento realizado pelo Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) foi apresentado, nesta segunda-feira, dia 19, à embaixatriz da Argentina, Maria Belén di Paolo. A presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Valéria Perillo, recepcionou a embaixatriz e, junto com a diretoria do hospital, mostrou a unidade, que é especializada em reabilitação de pessoas com deficiência física, auditiva, visual e intelectual, exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A embaixatriz, que acompanha comitiva que veio a Goiânia para fortalecer os laços comerciais entre a Argentina e o Estado de Goiás, conheceu as oficinas, entre elas, de terapia ocupacional, arteterapia, hidroterapia, equoterapia, além da ortopédica, onde são produzidas órteses e próteses utilizadas pelos pacientes.

“Fizemos questão de apresentar o Crer à embaixatriz por ser uma unidade que é modelo em reabilitação de milhares de pessoas, não só de Goiás. O atendimento, gratuito, é humanizado e proporciona melhor condição de vida para o paciente ou sua total recuperação”, destacou Valéria Perillo.

Maria Bélen afirmou que se sentiu “fascinada” pelo trabalho realizado no Crer. “Fiquei impressionada. É um hospital completo, que atua na reabilitação de diversas deficiências. Somos países irmãos e essa troca de experiências é muito positiva, não só na parte comercial, mas social também”, afirmou a embaixatriz.

O pedreiro Leomar Moreira da Silva é um dos pacientes do Crer. Vítima de amputação em um dos pés, há um ano faz tratamento na unidade. “O atendimento no Crer é maravilhoso. Somos acolhidos com carinho e estou me adaptando com a prótese que coloquei”, garante.

Atendimentos

Em quase 15 anos de funcionamento, o Crer já realizou mais de 13 milhões de procedimentos. Possui atualmente uma área construída de 33 mil 275 metros quadrados, com destaque para os sete ginásios de terapias, quatro piscinas de hidroterapias, cento e trinta e seis leitos de internação, vinte leitos de UTI, oito salas cirúrgicas, Laboratório de Estudo da Marcha, Sala de Musicoterapia, Serviço de Odontologia, Oficina Ortopédica, Espaço de Equoterapia, entre outros.

O Crer é o primeiro hospital de reabilitação do País e o primeiro hospital público do Centro-Oeste com o certificado de Acreditado com Excelência – Nível 3 da Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Assessoria de Comunicação e Marketing da OVG

Mais informações:(62) 3201-9482 / 3201-9415