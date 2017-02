Vapt Vupt anuncia mudança de horário em cinco unidades de Goiânia

Data de publicação: 16 de fevereiro de 2017 - 14:31

Após a redução de servidores comissionados, promovida pelo governador Marconi Perillo como medida de ajuste fiscal no início de 2017, as unidades do Vapt Vupt têm passado por reestruturações com relação a horários de funcionamento e remanejamento de funcionários, não impactando diretamente no atendimento prestado à população.

O superintendente do Vapt Vupt, Cleiton de Oliveira Assunção, garante que nenhuma unidade dentre as 74 foi fechada. “Pelo contrário, estamos trabalhando com um cronograma de ampliação que será concluído ainda neste primeiro semestre, com a abertura de quatro novas unidades”, adianta.

O corte de 655 servidores comissionados lotados nas unidades do Vapt Vupt representou aos cofres públicos uma economia mensal de cerca de R$ 2,5 milhões, calcula o chefe de Núcleo do Vapt Vupt, Edgar de Azevedo. Essa medida fez com que cinco unidades de Goiânia passassem a atender das 8 às 18 horas: Mangalô, Passeio das Águas, Ipiranga, Aparecida Centro e Central do Servidor (Palácio Pedro Ludovico Teixeira).

Anteriormente, explica o superintendente, essas unidades atendiam por 12 horas por dia. “Alteramos a carga horária do servidor dessas unidades para que todos agora passem a trabalhar oito horas diárias, necessário para garantir esse novo horário de funcionamento. Todas as unidades continuam funcionando normalmente. O que tivemos que fazer foi mudar o horário de atendimento das cinco unidades na capital e remanejar alguns funcionários para manter o fluxo de atendimento nas demais”, explica o superintendente.

Para o chefe de Núcleo, Edgar de Azevedo, ainda há a possibilidade de readequação de horário em outras unidades. Mas a população pode acompanhar tais medidas diretamente no site oficial da Secretaria de Gestão e Planejamento, além dos perfis nas redes sociais Facebook e Instagram. As alterações são promovidas, sem que se prejudique o atendimento nas diferentes regiões. Por exemplo, no centro de Goiânia, a unidade do PPLT atende das 8 às 18 horas. Porém outras duas unidades (Banana Shopping e Araguaia Shopping) mantiveram o horário de atendimento das 7 às 19 horas. “O que significa que nenhum cidadão ficará desassistido nessa região após às 18 horas”, reforça.

O mesmo acontece no Setor Campinas. Enquanto a unidade Ipiranga, próxima ao Padre Pelágio, teve seu horário ajustado para das 8 às 18 horas, os usuários do Vapt Vupt podem contar com a unidade na Praça A, que atende das 7 às 19 horas.

Vapt Vupt no interior

A superintendência do Vapt Vupt está em contato direto com os prefeitos que possuem unidades em seus municípios, para contribuir com a recomposição das unidades atingidas pelo corte de comissionados. Mediante o convênio firmado com as prefeituras, o Governo do Estado arca com a bonificação por produtividade do servidor municipal, que recebe seu salário pago pelos cofres municipais. “Com isso, o servidor da prefeitura ainda tem um ganho no seu salário ao final do mês”, calcula o superintendente Cleiton de Oliveira.

Novidades

Paralelo a essa reestruturação de servidores, a superintendência do Vapt Vupt trabalha para inaugurar, ainda neste primeiro semestre, quatro novas unidades em diferentes cidades do Estado. A capital será contemplada com uma nova unidade, dentro do Shopping Lozandes, próximo ao Estádio Serra Dourada. “Será a primeira unidade de Goiânia a atender aquela região. A unidade mais próxima hoje está a 8 quilômetros, na Praça da Bíblia”, reforça Cleiton de Oliveira.

As outras três serão sediadas em Ceres, Rubiataba e Trindade. “Se der tempo, ainda neste primeiro semestre, queremos entregar a unidade Anápolis II, atendendo demanda antiga do município”, completa.

Funcionamento das 8 às 18 horas: Mangalô, Passeio das Águas, Ipiranga, Aparecida Centro e Central do Servidor (Palácio Pedro Ludovico Teixeira).

Funcionamento das 7 às 19 horas: Praça A, Banana Shopping e Araguaia Shopping.

Mais informações: (62) 3201-5715