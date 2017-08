Vapt Vupt de Goianésia inaugura nova sede no prédio da Sefaz

Data de publicação: 31 de agosto de 2017 - 15:31

A Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan) inaugurou oficialmente nesta quinta-feira, dia 31, as novas instalações do Vapt Vupt em Goianésia, no prédio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), que fica na Região Norte da cidade.

Na abertura, o secretário de Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita, relembrou que o Vapt Vupt é ”uma marca do governador Marconi Perillo, de sua obsessão pelo serviço público de qualidade e na eficiência da gestão.”

Ele também elogiou a qualidade das instalações da nova unidade. Segundo o secretário, o novo espaço atende a população com conforto e também garante um local digno de trabalho para os servidores. “O modelo de prestação de serviços de forma centralizada, em uma região estratégica de Goianésia, além de permitir mais agilidade no atendimento ao cidadão, gera economia para o Estado”, destacou.

O prefeito da cidade, Renato de Castro, também participou da solenidade e destacou que “a região norte da cidade tem mais pessoas carentes, que às vezes não têm facilidade de mobilidade, portanto a mudança de local foi muito boa.”

A nova sede funciona 12 horas por dia, das 7 horas às 19 horas, de segunda a sexta-feira, com a mesma estrutura, realizando mil atendimentos diários. O superintendente de inovação da Segplan, Vandir Gomes, já havia identificado necessidade pelo horário estendido de funcionamento. Segundo ele, “havia a demanda para que o expediente fosse de 12 horas, para atendermos principalmente as pessoas que vivem na zona rural.”

Para o presidente da Saneago, Jalles Fontoura, “o Vapt Vupt supera a expectativa de quem precisa tirar um documento público. As instalações são muito bem feitas, e esse Vapt Vupt será referência na vida dos moradores de Goianésia. ”

Endereço: Av. Pará, 426 – Carrilho, Goianésia – GO

Mais informações: 3201-5722