Vapt Vupt funcionará em horário especial no feriado prolongado de Finados

Data de publicação: 1 de novembro de 2017 - 7:30

As unidades do Vapt Vupt funcionarão em horários especiais durante o feriado prolongado de Finados. A Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás (Segplan) definiu os horários de funcionamento após a divulgação do Decreto 9076, de 30 de outubro de 2017, que determina ponto facultativo no dia 03 de novembro.

Nesta quinta-feira (02/11), nenhuma unidade funcionará. Na sexta (ponto facultativo) e no sábado, as unidades Vapt Vupt que funcionam em regime de plantão, funcionarão em horários especiais (das 7h às 12h ou das 7h às 13h ou das 8h às 13h). Confira abaixo o detalhamento.

Sexta-feira (03/11) – ponto facultativo:

As unidades fixas e padrão da capital e do interior que funcionam 12 horas diárias (segunda a sexta-feira), atenderão em regime de escala, em meio período serão três horários para as seguintes unidades:

Unidades da Capital

Das 7h às 12h –

Unidades Fixas: Praça da Bíblia, Campinas, Shoppings Banana e Araguaia.

Unidades Padrão: Defensoria Pública, DETRAN, IPASGO, SEFAZ, Gespre, Goiasprev, Juceg-Vapt Vupt Empresairal, Secima-Vapt Vupt Ambiental e Procon.

Das 7h às 13h -

Unidades Padrão SCTI – Teleatendimento.

Das 8h às 13h -

Unidades fixas: Shopping Buena Vista e Cidade Jardim.

Unidades do interior

Das 7h às 12h –

Águas Lindas, Garavelo (Aparecida de Goiânia), Goianésia, Itumbiara, Trindade, Rio Verde e Senador Canedo

Das 8h às 13h -

Anápolis (Anashopping) e Admar Otto (Buriti Shopping)

Sábado (04/11):

As unidades da capital e do interior que funcionam aos sábados, que atendem em meio período, serão três horários para as seguintes unidades:

Unidades da Capital

Das 7h às 12h –

Unidades Fixas: Praça da Bíblia, Campinas, Shoppings Banana e Araguaia.

Unidades Padrão: DETRAN e IPASGO

Das 7h às 13h -

Unidades Padrão SCTI – Teleatendimento.

Das 8h às 13h -

Unidades fixas: Shopping Buena Vista e Cidade Jardim.

Unidades do Interior

Das 7h às 12h –

Águas Lindas, Garavelo (Aparecida de Goiânia), Goianésia, Itumbiara, Trindade, Rio Verde e Senador Canedo

Das 8h às 13h -

Anápolis e Admar Otto (Buriti Shopping)

Unidades que fecham no dia 02, e retomam o atendimento na segunda-feira, dia 06, em horário normal:

GOIÂNIA

Unidades fixas/condomínio: Mangalô, Passeio das Águas, Central do Servidor (Palácio Pedro Ludovico Teixeira), Lozandes e Assembleia.

INTERIOR

Aparecida Shopping (Aparecida de Goiânia), Anápolis Sul (Anápolis), Alexânia, Alvorada do Norte, Anicuns, Bela Vista de Goiás, Bom Jesus, Buriti Alegre, Caldas Novas, Catalão, Cidade de Goiás, Cristalina, Formosa, Goiatuba, Goianira, Itaberaí, Itapuranga, Iporá, Ipameri, Inhumas, Itauçu, Jataí, Jaraguá, Luziânia, Minaçu, Morrinhos, Mozarlândia, Mineiros, Nerópolis, Novo Gama, Palmeiras de Goiás, Paraúna, Planaltina, Porangatu, Posse, Portal Shopping, Pires do Rio, Piracanjuba, Pirenópolis, Quirinópolis, São Miguel do Araguaia, Santo Antônio do Descoberto, Santa Helena, Valparaíso., Rialma, Rubiataba, Ceres e Trindade Maiza.