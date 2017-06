Variedade de estilos nos shows do Fica 2017

18 de junho de 2017

Tão tradicional quanto o cinema e meio ambiente, a cidade de Goiás também ecoa música por seus becos durante os dias do Fica, que começa nesta terça-feira, dia 20, e vai até domingo, dia 25. A programação musical é sempre uma parte importante do festival e este ano não poderia ser diferente. Os mais variados estilos estarão presentes nos seis dias do evento, sempre em shows com entrada franca.

A música vai dar o ar de sua graça logo nas primeiras horas do Fica. Após a abertura oficial, com a exibição do filme Caminho do Mar, o público será recebido na porta do teatro com um sarau do solista Hudson Aires e da pianista Consuelo Quireze, com arranjos de Fernando Passos Cupertino. Com um repertório que evoca as tradições populares e as manifestações culturais da cidade de Goiás, o sarau conta histórias das serenatas, da saudade dos saraus. Com um tom saudosista, ele vai delineando o espetáculo, que ocorre no dia 20, às 21h30, em frente ao Cineteatro São Joaquim.

Quarta-feira: No dia 21, os músicos Pedro Braga e Luiz Chaffin apresentam o show instrumental Com a corda toda na Igreja São Francisco. O projeto é a celebração de uma amizade musical e pessoal de vários anos. Pedro Braga e Luiz Chaffin utilizam violão de nylon, violão de aço, violão de 12 cordas, viola de 10, guitarra, cavaquinho, bandolim, bouzouki, para dar vida à sua música.

Na mesma noite, o Palácio Conde dos Arcos recebe dois shows: às 20h30, a Banda Terra Cabula apresenta o espetáculo Clarão e às 21h15 é a música do grupo Sr. Blan Chu que ocupa o palco do festival. A Terra Cabula surgiu há dois anos com o intuito de resgatar a extensa gama de ritmos e sonoridades presentes na relação Brasil-África. Já a Sr. Blan Chu se define como uma fusão da melhor tradição da MPB com rock, funk, baião, reggae, samba, bossa nova e maracatu, e, ainda, as tradições sonoras do centro-oeste brasileiro, como catira e a folia de reis.

Quinta-feira: Música medieval, MPB e blues são ingredientes sonoros da receita da noite de quinta, dia 22. Às 19h30, o grupo Ucelli apresenta o Canto Medieval na Igreja São Francisco. O grupo possui formação peculiar e desenvolve um trabalho pioneiro no Estado de Goiás e pouco executado no Brasil. Às 20h30, o Palácio Conde dos Arcos recebe a MPB do jovem cantor Bruno Morenno no show Encalço e às 21h15 o veterano Valter Mustafé apresenta o show Valter Mustafé MPBlues, em que mistura sonoridades do blues com a música popular brasileira.

Sexta-feira: A noite se abre para a inusitada mistura de viola caipira com baixo elétrico de Pedro Vaz e Jefferson Amorim. O duo apresenta arranjos instrumentais de canções consagradas, músicas autorais e releituras de temas compostos para viola instrumental. O show é as 19h30, na Igreja São Francisco. Mais tarde, às 20h30, no Palácio Conde dos Arcos, o cantor Nilton Rabelo canta seus maiores sucessos e canções consagradas da MPB em um show que celebra seus 36 anos de carreira na música goiana. Em seguida, às 21h15, a cantora Bruna Mendez apresenta o show O Mesmo Mar que Nega a Terra Cede à Sua Calma, baseado no seu CD autoral de mesmo nome.

Sábado: Esse ano, o Fica traz a Mostra Urarium, para lembrar dos 30 anos do acidente com o Césio 137 em Goiânia. Esse acidente também vai ter sua história contada em performance musical, com o grupo Vida seca. O show Rua 57, Nº 60 será apresentado ás 19h na Igreja São Francisco. Às 20h30 na Igreja do Rosário, a Banda de Câmara Tonico do Padre apresenta um espetáculo que busca resgatar a sonoridade das bandas antigas de coreto, principalmente da virada do século 19 ao 20, com músicas e arranjos originais desta época.

Também às 20h30, o Palácio Conde dos Arcos recebe três shows de artistas goianos. O primeiro é Laércio Correntina com o espetáculo Esteta, nome do último CD lançado pelo cantor, e também do último show que o compositor vem apresentando pelo Brasil. Às 21h30, o músico TonZêra apresenta o show A ideia do novo não para. Às 22h, o rock incendeia o Palácio Conde dos Arcos com o show Destemperado, que mostra o sabor da cozinha da banda Jukebox From Hell.

Domingo: No domingo, Hamilton de Holanda e Diogo Nogueira apresentam o aguardado show Bossa Negra, mas antes disso ainda dá para ter mais uma mostra da MPB goiana com o show do cantor Pádua, no show Molho Pardo, na Praça de Eventos Beira Rio.

