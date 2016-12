Veículos pesados têm restrição de tráfego

Data de publicação: 22 de dezembro de 2016 - 14:13

Para prevenir acidentes e garantir fluidez no trânsito, das 12 às 20 horas desta sexta-feira, dia 23, e no domingo, dia 25, das 7 às 20 horas, o tráfego de veículos pesados fica impedido em trechos de nove rodovias estaduais. O descumprimento da determinação é considerada infração média, passível de multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira.

A restrição abrange nos referidos dias e horários, a circulação de veículos de transporte de cargas superior a dois eixos e que exigem escolta (batedores), como treminhão, guindaste, cegonheiro, boiadeiro, linha de eixos, Romeu e Julieta, tritrem, bitrem sete eixos, bitrem nove eixos e rodotrem nove eixos. Contudo, permite o transporte de cargas perecíveis, como leite, alimentos (frutas e verduras) e cargas frigoríficas.

Abaixo os trechos com restrição

GO-020: Bela Vista de Goiás / Pires do Rio

GO-217: BR-153 / Piracanjuba / Caldas Novas

GO-139: Caldas Novas / Corumbaíba / Divisa GO/MG

GO-139: Entroncamento GO-020 / Cristianópolis / Entroncamento GO-217

GO-330: Pires do Rio / Catalão / Três Ranchos

GO-431: Entroncamento BR-153 / Pirenópolis

GO-338: Entroncamento BR-060 / Abadiânia / Planalmira / Pirenópolis

GO-225: Entroncamento BR-414 / Corumbá / Pirenópolis

GO-070: Itauçu / Cidade de Goiás

GO-010 / GO-139: Luziânia / Vianópolis / Entroncamento GO-217 (Piracanjuba)

Comunicação Setorial – Agetop

Mais informações: 3265-4016