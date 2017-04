Vice-presidente de honra da OVG recebe embaixatriz da Suécia

Data de publicação: 17 de abril de 2017 - 18:10

A vice-presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Fabrina Müller, receber nesta terça-feira, dia 18, a embaixatriz da Suécia, Anette Hjelmborn, que estará acompanhada do marido, o embaixador Per-Arne Hjelmborn.

O embaixador fará uma visita ao Estado para conhecer as potencialidades comerciais e industriais de Goiás. A embaixatriz aproveitará a oportunidade para conhecer obras sociais desenvolvidas pelo Governo de Goiás, entre elas uma unidade da OVG.

A agenda oficial em Goiânia, prevê para encontro da vice-presidente de honra da OVG, Fabrina Müller, com a embaixatriz, no 4º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, às 10 horas. Depois, às 10h30, visitam o Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), que completa 15 anos em setembro e é uma das mais importantes referências do País na área de reabilitação.

Às 12h30, a embaixatriz e a vice-presidente de honra da OVG vão participar de almoço oferecido pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg). Às 14 horas, vão visitar o Complexo Gerontológico Sagrada Família, uma unidade da OVG destinada ao atendimento a idosos. Às 20 horas, será servido jantar oferecido pelo governador Marconi Perillo, no Palácio das Esmeraldas.

Complexo Gerontológico

O Complexo Gerontológico Sagrada Família é referência no atendimento a pessoas com mais de 60 anos, garantindo-lhes qualidade de vida e longevidade. A unidade é constituída pela Instituição de Longa Permanência (ILPI Asilar), para idosos com dependência física e psíquica; Casas Lares, para idosos com autonomia funcional (30 casas); Centro Dia, para pessoas da terceira idade que passam o dia na unidade, mas moram com seus familiares; Centro de Convivência, onde idosos da comunidade interagem com os moradores da unidade, usufruindo dos serviços da OVG e participando de eventos festivos, culturais e recreativos.

O Complexo Gerontológico Sagrada Família possui uma equipe diversificada formada por profissionais de Nutrição, Terapia Ocupacional, Educação Física, Assistência Social, Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Enfermagem, Pedagogia e residência em Geriatria. A unidade oferece hidroginástica, cozinha terapêutica, tapeçaria, salão de beleza, sessão de cinema, oficinas de música e de trabalhos manuais, teatro, dança e alongamento, entre outras atividades.

