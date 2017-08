Campanha Cigarro Mata alerta caminhoneiros sobre os males do tabaco

Data de publicação: 30 de agosto de 2017 - 14:15

A Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa) da Secretaria da Saúde (SES-GO) promove nesta quinta-feira, dia 31, a Campanha Cigarro Mata no posto da Polícia Rodoviária Estadual na GO-080, saída de Nerópolis. Das 8 às 12 horas, os caminhoneiros que passarem pelo local vão receber orientações educativas sobre os males provocados pelo tabaco e seus derivados e as medidas para combater o vício de fumar.

No evento será oferecido aos motoristas testes de Fagerstrom – para avaliar a dependência à nicotina -, verificação de pressão arterial e glicemia. Com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, também haverá abordagem para esclarecimentos sobre a necessidade de prevenção de acidentes nas estradas.

Segundo dados do Vigitel, do Ministério da Saúde, em Goiânia no ano de 2006, 14% da população maior de 18 anos eram fumantes. Em 2016, esse dado caiu para 10,3%, como parte do mesmo grupo estudado. Dados estatísticos apontam que é possível parar de fumar quando o paciente adere a um tratamento completo oferecido pelo SUS.

A pesquisa aponta, ainda, que em 2006, o público masculino fumante era de 15,9% e em 2016 diminuiu para 14%. No mesmo período, o público feminino fumante era de 12,4% e diminuiu para 7%.

Pelo estudo, os homens apresentam maior dificuldade de se livrar do vício, pois resistem em participar das reuniões de apoio promovidas pelas Secretarias de Saúde dos municípios. “Por outro lado, o mesmo estudo aponta que as mulheres aderem melhor ao tratamento e têm maior facilidade de deixar o tabagismo”, diz a subcoordenadora de Controle do Tabagismo da SES-GO, Mayara Silva Rodrigues.

O evento desta quinta-feira faz parte do projeto Saúde e Segurança na Estrada, organizado pela Coordenação de Violências e Acidentes da Suvisa. O objetivo é o de orientar motoristas de caminhão sobre ações preventivas contra tabagismo, pressão alta, diabetes, infecções sexualmente transmissíveis e outros.

Segundo a coordenadora de Vigilância de Violência e Acidentes da SES-GO, Maria de Fátima Rodrigues, com essa ação soma-se mais de 26 mobilizações com caminhoneiros nas estradas. “Explicamos que com a pressão alta ou a glicemia alterada o motorista pode sofrer uma vertigem ao volante e provocar um acidente. Esse é o momento em que fazemos os esclarecimentos e estamos salvando vidas”, diz. Fátima explica que são transmitidas orientações sobre o descanso – que é direito legal dos motoristas e os riscos de não cumprir com essa medida, além da proteção contra doenças sexualmente transmissíveis.

Cigarro Mata

Comemorado em todo mês de agosto, o Dia Nacional de Combate ao Fumo visa a conscientização e mobilização da comunidade sobre os riscos e perigos do tabagismo.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que o consumo de tabaco mata, aproximadamente, seis milhões de pessoas a cada ano. A dependência do cigarro pode afetar todas as áreas da vida do fumante.

O Departamento de Avaliação de Tecnologias em Saúde e Economia da Saúde do IECS, ligado à Universidade de Buenos Aires, aponta em pesquisa que 428 pessoas morrem por dia no Brasil devido ao tabagismo. A pesquisa foi realizada em 2015 por uma equipe de mais de 40 pesquisadores e formuladores de políticas de saúde de universidades, centros de pesquisa e instituições públicas da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Honduras, México, Paraguai, Peru e Uruguai. Esse trabalho foi reconhecido pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) e recomendado pela própria instituição como fonte de estudo.

Esse fato ocorre, pois o vício do cigarro pode trazer mais de 50 doenças, dentre elas: Infarto do miocárdio, câncer no pulmão, doenças vasculares, hipertensão, aneurismas arteriais, úlcera do aparelho digestivo, problemas respiratórios (como por exemplo, enfisema pulmonar, bronquite crônica, asma), trombose vascular, osteoporose, catarata, impotência sexual no homem, infertilidade na mulher, menopausa precoce e complicações na gravidez.

O tabagismo está associado a 80% dos casos de câncer de pulmão e a 30% dos outros tipos, como câncer de boca, laringe, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, rim, bexiga, colo de útero e leucemia.

A pesquisa comprovou que são gastos cerca de R$56,9 bilhões por ano com despesas médicas, afetando diretamente a produtividade do país. O estudo do IECS revelou que 12,6% de todas as mortes que ocorrem no Brasil são atribuídas ao tabagismo.

Tratamento

O tratamento para o tabagismo está disponível na rede pública. De acordo com informações do Inca, de 20 a 30% dos fumantes conseguirão parar de fumar em um ano, caso tenham ajuda profissional. Caso o paciente sinta a necessidade de tratamento, pode solicitar a terapia em uma unidade de saúde pública.

Será trabalhado o lado cognitivo-comportamental e psicológico dos pacientes. Em casos específicos poderá ser empregado o uso de medicamentos. Segundo Mayara Silva, o período de tratamento varia de acordo com cada paciente, sendo no mínimo 12 semanas. “Algumas pessoas conseguem parar nas primeiras semanas de acompanhamento. Depende da motivação e da resposta do paciente, mas é possível sim!”, encoraja Mayara.

